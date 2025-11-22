Eerste rijles gaat mis: lesauto belandt in sloot in Dedemsvaart

Een eerste rijles viel zaterdagmiddag in Dedemsvaart letterlijk in het water. De beginnende bestuurster reed op het industrieterrein aan de Galileistraat toen ze moest uitwijken voor een andere auto. Ondanks dat de rijinstructeur nog probeerde in te grijpen, ging het mis: de auto schoot van de weg en kwam in de sloot terecht.

Henri de Roo van autorijschool Good to see You in Dedemsvaart vertelt tegen het AD dat het om een leerling ging die net haar eerste rijles had. "Dat is natuurlijk altijd extra vervelend", zegt hij tegen de krant. "Ze had een schrikreactie en week daardoor iets te ver uit naar rechts. De auto kwam daardoor in de sloot terecht."

De vrouw en haar rijinstructeur konden gelukkig zelf uit de auto klimmen. Ze kwamen met de schrik vrij en raakten niet gewond. Wel is de leerling nog even nagekeken in de ambulance.