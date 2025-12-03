Volg Hart van Nederland
Bijzondere rijles: instructeur en leerlingen testen positief op THC

Crime

Vandaag, 11:38

Bij een controle van lesauto's en -motoren heeft de politie dinsdag in Haarlem een instructeur en vier leerlingen een rijverbod van 24 uur opgelegd. De vijf testten bij een speekseltest positief op THC, de werkzame stof in cannabis. Een instructeur kreeg een bekeuring omdat hij onbevoegd motorrijles gaf.

Bij de vijf is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Mocht daaruit blijken dat de instructeur een strafbare hoeveelheid THC in zijn bloed heeft, dan kan hij mogelijk zijn instructiebevoegdheid kwijtraken.

Vaker controles

Bij de controles in Haarlem en Alkmaar controleerde de politie ongeveer honderd lesauto's. In Alkmaar vond de politie geen overtredingen. De politie kondigt aan deze controles geregeld te herhalen.

Door ANP

