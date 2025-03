Harde les: rijleerling racet veel te hard over provinciale weg

De verkeerspolitie in Oost-Brabant heeft dinsdag een rijleerling betrapt op een forse snelheidsovertreding op de N2 bij Eindhoven. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar de lesauto reed met 128 kilometer per uur (na correctie) voorbij. Achter het stuur zat een 17-jarige leerling, onder begeleiding van een 41-jarige rijinstructeur.

Lang niet iedere rijles verloopt ideaal. In bovenstaande video zie je hoe een aspirant-bestuurder een auto op een andere auto weet te parkeren.

Volgens de instructeur kreeg de leerling op dat moment les in het vlot inhalen van vrachtauto’s. De politie hield de auto staande en gaf de instructeur een bekeuring. Ondanks de overtreding mocht hij zijn rijbewijs behouden. De leerling kon geen geldig identiteitsbewijs tonen en kreeg daar ook een boete voor, omdat hij daar al eerder voor was gewaarschuwd.

De politie besloot de rijles per direct te beëindigen. De instructeur mocht zelf de auto terugrijden. De verkeerspolitie benadrukt het belang van veilig rijgedrag, zeker bij lesauto’s die een voorbeeldfunctie hebben op de weg.