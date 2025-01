Man (19) zonder rijbewijs crasht onderweg naar zijn eigen rijles: 'Hoe verzin je het?'

Je zou denken dat iemand zonder rijbewijs niet achter het stuur zou kruipen, maar een 19-jarige man uit Waspik dacht daar anders over. Hij veroorzaakte donderdag op de Taxandriaweg in Waalwijk een aanrijding terwijl hij onderweg was naar zijn eigen autorijles.

De botsing tussen de twee auto’s leverde gelukkig geen gewonden op, maar zorgde wel voor de nodige verbazing bij de politie. Toen agenten ter plaatse onderzoek deden, ontdekten ze dat de jongeman geen rijbewijs B had. De bestuurder bleek op weg naar zijn rijles te zijn en had geen toestemming om een voertuig te besturen. "Hoe verzin je het?", schrijft de politie vol verbazing op Facebook.

De politie meldt op Facebook dat de man een flinke boete heeft gekregen. Ook waarschuwden de agenten dat zijn auto in beslag genomen zal worden als hij opnieuw de fout ingaat.