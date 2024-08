Kind (1) overleden na val van vier hoog uit raam in Rotterdam

Het kind dat ruim twee weken geleden uit een raam van een huis aan de Mathenesserdijk in Rotterdam viel, is aan de verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie vrijdag aan Hart van Nederland.

Het kind viel vanaf de vierde verdieping naar beneden en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een tragisch ongeval, en daarmee is het onderzoek naar het incident afgesloten.

Lees ook: Val kinderen uit ramen Rotterdam allemaal ongevallen

In een korte tijd zijn er meerdere jonge kinderen uit ramen gevallen in Rotterdam. In alle gevallen, waarbij de afgelopen tijd jonge kinderen in Rotterdam en omgeving gewond raakten door een val uit een raam, gaat het om een ongeval. De politie doet daarom geen strafrechtelijk onderzoek.