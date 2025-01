Gladheid wint van strooiwagen in Hulten: op z'n kant in de sloot

Door de gladheid is vrijdagochtend een strooiwagen van de weg geraakt op de Burgemeester Ballingsweg in Hulten. De vrachtwagen belandde op zijn kant in de sloot.

De weg is gedeeltelijk afgesloten, terwijl hulpdiensten werken aan het bergen van het voertuig. Volgens de correspondent ter plaatse zijn er op deze weg meer ongevallen gebeurd door de verraderlijke weersomstandigheden.

De chauffeur bleef bij het incident ongedeerd. Autoriteiten adviseren weggebruikers extra voorzichtig te zijn vanwege de gladheid.