Automobilist (22) overleden na verkeersongeluk in Friese De Falom

Bij een verkeersongeluk in het Friese dorp De Falom (gemeente Damtumadeel) is een 22-jarige man omgekomen. Zijn auto was eerder op de ochtend van de weg geraakt op de N356. De man, uit Noardeast-Fryslân, raakte zwaargewond en overleed even later.

De politie kan nog niet bevestigen dat gladheid de oorzaak was van het ongeval. "Maar dat onderzoeken we natuurlijk wel."

Het is overal glad vrijdag, is te zien in bovenstaande video.

Rijkswaterstaat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in het hele land gestrooid omdat hier en daar wegen glad waren door opvriezing. De ANWB zag op de doorgaande wegen weinig problemen in de ochtendspits.

ANP