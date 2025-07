Zwemplassen veilig verklaard na chemische ontploffing FrieslandCampina

Er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden in zwemplassen bij het Gelderse Borculo. Begin deze maand was er bij een fabriek van FrieslandCampina een chemische explosie. Na onderzoek naar het zwemwater in het gebied ziet de provincie geen reden voor een negatief zwemadvies.

Op 4 juli ontplofte op het terrein van FrieslandCampina een silo doordat er salpeterzuur en zoutzuur onbedoeld in aanraking met elkaar kwamen. Het resulteerde in een enorme oranje wolk die gevaarlijke stoffen bevatte en in een groot gebied te zien was. Een deel van de silo en de schadelijke stoffen kwamen in de omgeving terecht.

De oranje wolk zag er zo uit:

Na de explosie vonden verschillende onderzoeken naar vervuiling in de omgeving. De nabijgelegen rivier de Berkel is uit voorzorg afgezet. Een rij bomen in de buurt van de zuivelfabriek raakte zo ernstig beschadigd dat ze gekapt moesten worden. Er lopen nog verschillende metingen in het gebeid naar mogelijke gevolgen van de ontploffing.

ANP