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Motorrijdster overleden na botsing met auto op N307

Ongeluk

Vandaag, 16:25

Een motorrijdster is zondag om het leven gekomen door een aanrijding op de N307 bij Dronten. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De vrouw botste rond 12.00 uur achterop een personenauto.

De inzittende van de auto raakte bij het ongeluk niet gewond. Over de leeftijd en verdere identiteit van de overleden vrouw heeft de politie nog niets gedeeld.

Oorzaak nog onduidelijk

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De politie vraagt mensen die meer informatie over het ongeluk hebben om zich te melden. Ook mensen die beelden hebben die kunnen helpen bij het onderzoek worden opgeroepen contact op te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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