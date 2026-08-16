Politie pakt skinnybike die 120 km/u kan: 'fiets' heeft niet eens ketting

De politie in Enschede heeft zaterdag een skinnybike in beslag genomen. Volgens agenten kon de fiets dankzij een gashendel 120 kilometer per uur rijden.

Agenten kwamen zaterdagavond in Enschede een groep jongeren tegen met fatbikes en skinnybikes. Een van hen probeerde via het gras aan de politie te ontkomen. Hij kon uiteindelijk toch staande worden gehouden, meldt de politie op Instagram.

Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar heeft aanzienlijk dunnere banden. Daarmee kan het fatbikeverbod in Enschede worden omzeild. In april werd duidelijk dat dit tot flink hogere verkoop van skinnybikes zorgt, zie bovenstaande video.

Geen ketting

Bij controle ontdekten de agenten dat de skinnybike dankzij een gashendel een snelheid van 120 kilometer per uur kon halen. Ook ontbrak de ketting. Daardoor kon er volgens de agenten niet eens normaal op de fiets worden gefietst.

De politie besloot de skinnybike in beslag te nemen. Het voertuig zal worden vernietigd.

Daar blijft het niet bij voor de eigenaar. "Daarnaast krijgt de eigenaar nog een forse bekeuring", meldt de politie.