Dronken man rijdt met bestelbus huis in: 'Naar buiten gerend'

De schade is zondag nog goed zichtbaar aan de Osdorperweg in Amsterdam, nadat een bestuurder zaterdagavond met een bestelbus een woning binnenreed. Het incident gebeurde rond 19.30 uur. De bestuurder testte positief op alcohol en werd meegenomen naar het bureau. Bij het ongeval raakte niemand zwaargewond.

Een dag later zijn de sporen van de klap nog goed te zien. Een omvergereden paaltje ligt nog naast de woning en met een houten plaat is de plek afgeschermd waar het bestelbusje naar binnen reed.

De buren van de naastgelegen woning waren thuis toen het incident gebeurde. "Mijn man lag letterlijk voor het raam op de bank en wij hoorden een keiharde klap en heel veel glas. Mijn man sprong op en we zijn naar buiten gerend. Onze buurvrouw en haar man zaten gelukkig verder in de woning. Dus wij zijn gaan roepen. Ze waren allebei godzijdank in orde", vertelt de buurvrouw aan Hart van Nederland.

'Had heel anders kunnen aflopen'

"De bus is met volle snelheid die gevel in gebeukt. Gelukkig stonden er net een paar maanden paaltjes. Die hebben de klap iets geremd, maar de bus was echt in de woning. Vreselijk," zegt de buurvrouw. De hulpdiensten arriveerden al snel. Gelukkig waren de bewoners van de woning ongedeerd. "Dit had volledig anders af kunnen lopen."