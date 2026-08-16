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Overleden persoon gevonden in Lelystad, politie vermoedt misdrijf

Overleden persoon gevonden in Lelystad, politie vermoedt misdrijf

Crime

Vandaag, 12:49

In een woning aan de Groene Velden in Lelystad is zaterdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft "reden om rekening te houden met een misdrijf", bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover van Omroep Flevoland. Over wat die reden dan precies is, wil de woordvoerder nog niks zeggen.

Volgens Omroep Flevoland stonden er ook meerdere politieauto's bij een nabijgelegen volkstuinencomplex aan de straat Hondsdraf en vloog er zaterdagavond een politiehelikopter rond. Mogelijk werd daar gezocht naar een persoon, schrijft de omroep.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de inzet onderdeel was van het onderzoek naar de overleden persoon, maar wil verder geen informatie delen. "Wij zitten ook nog met veel vragen. Het onderzoek is in volle gang."

Door ANP
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