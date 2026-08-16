Verdachte van mishandeling vlucht dak op in Rotterdam

In Rotterdam zijn de hulpdiensten zondag uitgerukt voor een mishandeling aan de Sophoclesstraat. Agenten gingen ter plaatse, maar de verdachte wilde niks weten van een aanhouding. De man is vervolgens het dak van een flatgebouw op gevlucht, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Hulpdiensten kwamen met veel eenheden ter plaatse. Naast een arrestatieteam werd er ook een onderhandelaar opgeroepen. Die zou met een autoladder omhoog zijn geklommen. Op beelden is te zien dat de man een tegel naar beneden dreigt te gooien. Ook heeft hij verschillende scheldwoorden geroepen.

Verdachte aangehouden

Na ongeveer anderhalf uur is de man zelf via het dakluik terug de woning in geklommen. De agenten hebben de verdachte aangehouden. Hij had zelf ook zorg nodig.