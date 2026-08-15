Dikke rookwolken door brand bij afvalverwerker in Hoensbroek

Bij een afvalverwerker aan De Koumen in Hoensbroek is zaterdagavond brand uitgebroken. Een hoop restafval staat in brand en daarbij komt veel rook vrij, meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De rook is van grote afstand te zien.

De eerste melding van de brand kwam rond 21.15 uur binnen. Ongeveer een kwartier later schaalde de brandweer op naar grote brand, meldt L1.

Ramen en deuren sluiten

Veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt mensen die last hebben van de rook. "Heeft u last van de rook? Sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit."

Er zou bij de bestrijding van het vuur ook een blusrobot worden ingezet.

Geen gewonden gemeld

Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Meer informatie over de brand is op dit moment niet bekend.