OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man overleden na verzet bij aanhouding in woning in Nijmegen

Man overleden na verzet bij aanhouding in woning in Nijmegen

Crime

Vandaag, 14:06

Bij een incident in een woning in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden, nadat hij onwel werd toen hij zich verzette bij een aanhouding. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde even na 04.30 uur aan de Berkstraat in het oosten van de stad. De politie kwam ter plaatse na een melding over geschreeuw van een man in de woning. Volgens de politie escaleerde de situatie en probeerden agenten hem aan te houden. De man verzette zich en werd vervolgens onwel. Ondanks medische hulp overleed hij.

De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk wanneer een verdachte overlijdt.

Slachtofferhulp beschikbaar

De politie benadrukt dat dergelijke incidenten enorme impact hebben op betrokkenen. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In het belang van het onderzoek doet de politie voorlopig geen verdere mededelingen over het incident.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.