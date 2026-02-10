Auto breekt doormidden na eenzijdig ongeval tegen boom

Op de provinciale weg N349 tussen het Overijsselse Denekamp en Tilligte is maandagavond een automobilist tegen een boom gebotst. Bij het eenzijdige ongeval is de auto volledig doormidden gebroken. Volgens een videocorrespondent ter plaatse lag het motorblok zo'n 25 meter verderop van de auto.

Op de weg raakte de automobilist van de weg en botste daarna tegen een boom. De klap moet zo hevig geweest zijn, dat de auto volledig door het midden is gebroken. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter werd uiteindelijk geannuleerd.

De bestuurder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De N349 was door het ongeval enige tijd afgesloten.