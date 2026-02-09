Fietsster overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Oss

Ongeluk
Vandaag, 08:08 - Update: 29 minuten geleden
Een fietsster is maandagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding in Oss. Rond 06.50 uur werd zij op de Ruwaardsingel, aan de zuidkant van de stad, aangereden door een vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijke ongeval.
