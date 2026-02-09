Volg Hart van Nederland
Man (65) overleden na eenzijdig ongeval in Hooge Zwaluwe

Ongeluk

Vandaag, 20:00 - Update: 3 uur geleden

Op de Brandestraat in Hooge Zwaluwe (Noord-Brabant) is maandag een 65-jarige man om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval. Dat meldt de politie op X. Volgens een correspondent ter plaatse raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg, waarna het voertuig door een heg reed en in een sloot terechtkwam.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Brandweerlieden moesten het slachtoffer uit Oosterhout uit het voertuig bevrijden. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. Alle hulp mocht echter niet meer baten: de man overleed ter plekke.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De Brandestraat is afgesloten voor sporenonderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

