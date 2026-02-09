Volg Hart van Nederland
A59 bij Hooipolder tot in de avond dicht na gekantelde vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 17:13

Een deel van de snelweg A59 bij knooppunt Hooipolder blijft maandag nog tot in de avond dicht nadat daar een vrachtwagen was gekanteld. Rijkswaterstaat verwacht rond 21.00 uur klaar te zijn met het opruimen van de schade.

De vrachtwagen reed richting het westen naar knooppunt Zonzeel toen het misging. Na het kantelen lekte diesel uit de brandstoftank. Die moet worden opgeruimd. Pas als de tank van de truck helemaal leeg is, kan de vrachtwagen weer overeind worden gezet. "De weg is nu nog steeds spekglad door de ontstane situatie", aldus Rijkswaterstaat.

Nog een ongeval

Eerder op de dag had een andere vrachtwagen ook een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. Dat ongeval gebeurde aan de andere kant, richting het oosten. De oplegger van de truck, geladen met graniet, schoot door nog onbekende oorzaak los van de trekker. Vanwege het ongeluk werd het knooppunt afgesloten richting het oosten.

Weggebruikers worden in beide richtingen omgeleid. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om extra reistijd in te plannen en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Hoe lang de afsluitingen precies gaan duren, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

