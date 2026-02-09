Volg Hart van Nederland
Twee zware vrachtwagenongelukken op A59, weg volledig dicht bij Hooipolder

Ongeluk

Vandaag, 11:43

De A59 bij knooppunt Hooipolder is volledig afgesloten na twee ernstige ongelukken met vrachtwagens. Richting Den Bosch is de snelweg al uren dicht, en sinds de ochtend kan het verkeer ook de andere kant op niet meer doorrijden. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen en omleidingen.

Op de A59 richting Den Bosch verloor een vrachtwagen zijn aanhanger, die was geladen met graniet. Door het incident raakte ook de geleiderail beschadigd. Het bergen van de vrachtwagen en het opruimen van de lading duurt tot in de middag, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Tweede ongeluk zorgt voor complete afsluiting

Alsof dat nog niet genoeg was, ging het rond 10.30 uur opnieuw mis bij hetzelfde knooppunt. Een andere vrachtwagen kantelde, waardoor de A59 ook in de tegenovergestelde richting volledig werd afgesloten. De situatie zorgde voor grote chaos op en rond het knooppunt.

Door het tweede ongeluk is ook de A27 bij knooppunt Hooipolder helemaal dicht, laat de politie weten. Dat heeft grote gevolgen voor het verkeer in Noord-Brabant, omdat dit een belangrijk kruispunt is voor forenzen en vrachtverkeer.

Verkeer omgeleid

Weggebruikers worden in beide richtingen omgeleid. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om extra reistijd in te plannen en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Hoe lang de afsluitingen precies gaan duren, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

