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N48 opent pas rond middernacht na dodelijk ongeval vrachtwagenchauffeurs

Ongeluk

Vandaag, 20:17

De herstelwerkzaamheden bij de N48 tussen Hoogeveen en Zuidwolde na het dodelijke ongeluk met twee vrachtwagenchauffeurs van dinsdag duren langer dan gepland. Daarom gaat de weg pas rond middernacht van woensdag op donderdag open. Tenminste, dat is nu de verwachting schetst Rijkswaterstaat desgevraagd.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten aan Hart van Nederland dat de spoedreparaties langer dan verwacht duren. In eerste instantie zou de weg woensdag na de ochtendspits open zijn, maar dat werd ook al niet gehaald. Hulpdiensten zijn de hele nacht al bezig geweest met het bergen van de voertuigen en het herstellen van de weg. Ook is er opnieuw asfalt aangebracht. Het opruimen en saneren is nog bezig.

Verkeer nog omgeleid

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 15.15 uur op de N48 tussen Balkbrug en Hoogeveen. Bij het ongeval waren drie vrachtwagens en drie auto's betrokken. Twee chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De slachtoffers zijn een 53-jarige man uit Hardenberg en een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Totdat de weg weer wordt vrijgegeven, wordt het verkeer omgeleid via de N36 en N34.

Door Redactie Hart van Nederland

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