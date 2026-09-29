Twee vrachtwagenchauffeurs overleden bij ernstig ongeluk op N48 bij Zuidwolde

Bij een ernstig ongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Bij het ongeval waren drie vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Andere betrokkenen raakten tot zo ver bekend niet gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur op de N48 tussen Balkbrug en Hoogeveen. Na het ongeluk lag de weg bezaaid met de lading van een van de vrachtwagens. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Weg vannacht nog afgesloten

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De N48 is in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas na de ochtendspits van woensdag weer open kan, vanwege bergings- en herstelwerkzaamheden aan onder meer het asfalt en de vangrails.