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Meerdere vrachtwagens betrokken bij ernstig ongeval op N48: zeker twee gewonden

Ongeluk

Vandaag, 16:34

Op de N48 bij Zuidwolde is dinsdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd waarbij meerdere vrachtwagens en een personenauto betrokken zijn. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Zeker twee van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de politie.

De weg ligt bezaaid met de lading van de vrachtwagens. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig om de slachtoffers te helpen. Rond 15.15 uur kwam de melding van het ongeval binnen.

Weg in beide richtingen dicht

De N48 is in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Hoogeveen en Zuidwolde. Verkeer wordt omgeleid via de N34 en N36. Het is nog niet bekend hoelang de weg dicht blijft.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland
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