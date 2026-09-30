Slachtoffers dodelijk ongeval N48 zijn 53- en 56-jarige vrachtwagenchauffeurs

De twee vrachtwagenchauffeurs die dinsdag om het leven kwamen bij het grote ongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn een 53-jarige man uit Hardenberg en een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

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Bij het ongeluk, dat rond 15.15 uur gebeurde, waren drie vrachtwagens en twee personenauto's betrokken. De twee vrachtwagenchauffeurs overleden aan de gevolgen van het ongeval.

Andere bestuurders niet naar ziekenhuis

De andere bestuurders zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet voor verdere behandeling naar het ziekenhuis.

Na het ongeluk kwamen de hulpdiensten massaal naar de N48. De weg blijft naar verwachting dicht tot in de loop van woensdagavond.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.