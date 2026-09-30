N48 nog hele dag dicht na dodelijk ongeluk met vrachtwagens

De N48 tussen Hoogeveen en Zuidwolde blijft woensdag langer afgesloten dan aanvankelijk werd verwacht. De weg blijft naar verwachting nog de hele woensdag dicht, meldt de ANWB.

De N48 is afgesloten na het ernstige ongeluk van dinsdagmiddag waarbij twee vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. Bij het ongeval waren drie vrachtwagens en drie personenauto's betrokken.

Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het bergen van de voertuigen en het herstellen van de weg. Ook is er opnieuw asfalt aangebracht. Toch kan de weg nog niet open. "Er moet nu nog gesaneerd en opgeruimd worden", meldt Rijkswaterstaat.

Verkeer wordt omgeleid

Totdat de weg weer wordt vrijgegeven, wordt het verkeer omgeleid via de N36 en N34.

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 15.15 uur op de N48 tussen Balkbrug en Hoogeveen. Na de botsing lag de weg bezaaid met de lading van een van de vrachtwagens. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.