Crash na politieachtervolging op A4, verdachte steelt opnieuw auto en vlucht weer

Op de A4 bij Willemstad zijn dinsdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Dit gebeurde bij het knooppunt Sabrina. De crash gebeurde na een politieachtervolging. De verdachte is na de crash niet gepakt, want hij ging er met een andere auto meteen weer vandoor.

Het zou zo uit de videogame Grand Theft Auto kunnen komen, maar het gebeurde dinsdagavond toch echt in Brabant. De verdachte botst met zijn auto met een ander voertuig toen hij probeerde te spookrijden om te ontsnappen aan de politie. De bestuurster van de auto die betrokken werd bij de crash raakte bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Brabants Dagblad meldt dat deze dame gewond naar het ziekenhuis is gebracht.

Andere auto

Na die crash is de verdachte in de auto van een omstander gestapt en daarmee weggereden. Na een oproep van de politie via Burgernet is deze auto in ieder geval teruggevonden. Onduidelijk is of de verdachte is opgepakt.