Nederlander (66) overleden door ongeval met spookrijder in Duitsland

Een 66-jarige Nederlander is maandagavond overleden na een aanrijding met een spookrijder (68) op de A3 bij Hünxe, in Duitsland. Dat meldt de Duitse politie dinsdag. De Nederlander was na het het ongeluk zo ernstig gewond dat hij ter plaatse overleed. De spookrijder raakte lichtgewond.

Richting Keulen

De reden dat deze persoon aan het spookrijden was, is volgens de politie nog onduidelijk. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor alcohol- of drugsgebruik. De bestuurder reed volgens de politie bij knooppunt Hamminkeln als spookrijder de rijbaan richting Arnhem op en reed dus juist richting Keulen.

Volgens getuigen reed hij op de A3 met 100 tot 120 kilometer per uur. De spookrijder was in staat om na het ongeluk zelf uit zijn auto te stappen, terwijl hulpverleners de ernstig gewonde Nederlander verzorgden. Ondanks de inspanningen overleed de man aan zijn verwondingen. Andere voertuigen reden over het puin van de verongelukte auto's heen, maar er vielen verder geen gewonden.