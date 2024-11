Spookrijder (79) veroorzaakt ongeluk op A1 bij Holten

Op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn heeft maandagavond een spookrijder een ongeluk veroorzaakt. De 79-jarige bestuurder reed onder invloed van alcohol bij Holten de verkeerde kant op de snelweg op, meldt de politie aan Hart van Nederland. Al snel botste hij op een andere auto.

De bestuurder van de aangereden auto raakte lichtgewond, maar de spookrijder bleef zelf ongedeerd.

Snelweg deels afgesloten

Door het ongeluk was de A1 tussen Rijssen en Markelo enige tijd volledig afgesloten. Inmiddels is de rechterrijstrook nog dicht, maar de rest van de weg is weer vrijgegeven.

Hart van Nederland/ANP