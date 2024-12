Dode door ongeval in file op A50 bij Vaassen

Op de A50 bij het Gelderse Vaassen is een persoon om het leven gekomen door een ongeval met meerdere voertuigen. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur nadat er file was ontstaan.

Bij het ongeval waren vier voertuigen betrokken. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De file was ontstaan doordat hulpverleners een jonge vrouw op een viaduct over de A50 in veiligheid moesten brengen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

ANP