Bestuurder (55) aangehouden na dodelijk ongeluk op A16, bijrijder (49) overleden

De verdachte die de politie dinsdag aanhield na een dodelijk ongeluk op de A16 bij Rotterdam, is een 55-jarige man uit Den Haag. Hij was de bestuurder van een bestelbus en wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De bijrijder van die bus, een 49-jarige man uit Den Haag, is overleden.

Bij het ongeluk waren verder een motorrijder en de bestuurders van twee personenauto's betrokken. Zij raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, meldt de politie. Door het ongeluk was de weg bij Rotterdam tot ver in de ochtend dicht en stonden er lange files.

