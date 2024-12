Dode en meerdere gewonden bij zwaar ongeluk op de A16

Een persoon is overleden bij een zwaar ongeluk op de 16 bij knooppunt Ridderkerk-Noord dinsdagochtend. Bij het ongeluk waren volgens de politie vier voertuigen betrokken. De bestuurder van een van die voertuigen is aangehouden. Er zijn meer mensen gewond geraakt, maar het is niet bekend hoeveel precies.

Hulpdiensten verlenen op dit moment eerste hulp. De politie roept op X op om hen de ruimte te geven. De rijbaan richting het zuiden is dicht. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de afhandeling van het ongeluk de hele spits in beslag zal nemen. Ze verwachten dus behoorlijk wat vertraging.

Drukte op de weg

Ook op andere plekken is het druk op de weg. De ochtendspits van dinsdag is met veel ongelukken "drukker dan gebruikelijk", meldt de ANWB. Rond 08.25 uur stond er ruim 1000 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen.

De meeste dagelijkse files staan op de gebruikelijke plekken in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland, zegt de verkeersdienst. Zo staat het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam stil tussen knooppunt Prins Clausplein en knooppunt Kethelplein, wat een vertraging van zo'n anderhalf uur oplevert. Ook rond Rotterdam is het druk. Daar gebeurde dinsdagochtend op de A16 een ongeluk met vier voertuigen. Een persoon kwam door het ongeval om het leven.

Hart van Nederland / ANP