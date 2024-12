Vrouw zwaargewond nadat loodzware kiepwagen over haar voet rijdt

Op het woonzorgpark Willem van den Bergh aan de Pianolaan in Noordwijk is een vrouw zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval. Een kiepwagen reed over haar voet, waardoor het slachtoffer acute medische hulp nodig had.

De brandweer, ambulancedienst en politie kwamen rond 13.00 uur ter plaatse om hulp te bieden. De brandweer ondersteunde de medische teams, terwijl het slachtoffer ter plekke eerste hulp kreeg.

Ziekenhuis

Een traumahelikopter werd opgeroepen om extra medische hulp te bieden. Het traumateam bracht een trauma-arts naar de locatie, die de vrouw begeleidde bij haar spoedtransport naar het ziekenhuis.

De politie heeft de kiepwagen afgezet met een lint en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het is nog onduidelijk of de vrouw op het woonzorgpark woonde en wat er precies gebeurde.