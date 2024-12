Vet klusje op de A2: frietkraam kantelt, frituurolie over de weg

Maandagmiddag liep het verkeer op de A2 bij Boxtel-Noord letterlijk in de soep – of beter gezegd in het frituurvet. Een frietwagen kantelde daar, waardoor twee rijstroken richting Den Bosch tijdelijk afgesloten moesten worden. Het opruimen van het vet duurde tot na de avondspits, maar inmiddels is de weg weer schoon.

Verkopen ze in de snackbar friet of patat? In bovenstaande video wordt hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over gegeven.

Hoewel de frietwagen inmiddels weer overeind stond, bleek het opruimen van het frituurvet een glibberige uitdaging. Automobilisten moesten geduld hebben of een omweg nemen via de A58 en A65. "Of je het nu friet of patat noemt, dit soort opruimklussen zijn geen peulenschil," grapte Rijkswaterstaat op Twitter.

De situatie is inmiddels onder controle, en de weg is weer volledig vrijgegeven. Automobilisten kunnen hun route zonder verdere vertraging vervolgen.