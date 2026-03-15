Automobilist rijdt dwars door muur van tuin en knalt tegen woning

Bewoners van een woning in Haarlem kregen zondagochtend de schrik van hun leven toen een auto dwars voor een muur van hun tuin heen reed. De auto knalde tegen de woning en kwam zo tot stilstand. Bovendien zat er volgens een videocorrespondent ter plaatse een kind op de muur van de tuin toen de auto er dwars doorheen reed.

Het incident gebeurde zondagochtend rond half twaalf in de Lutherlaan in Haarlem. De automobilist drukte per ongeluk het gaspedaal in in plaats van de rem en reed toen door een muurtje tegen de gevel van een woning. De videocorrespondent meldt dat een kind op dat moment op dat muurtje zat. Het kind zou lichtgewond zijn geraakt bij het incident.

De politie heeft de bestuurder van de auto meegenomen. En de bestuurder zou worden getest op rijvaardigheid.