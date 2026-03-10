Volg Hart van Nederland
'Scooter breekt doormidden bij ongeluk Den Haag, automobilist op de vlucht'

Ongeluk

Vandaag, 07:38

In Den Haag is maandagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een auto en een scooter botsten daar op elkaar, waarna de scooterrijder zwaargewond raakte. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De bestuurder van de auto is op de vlucht geslagen.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Escamplaan en de Tienhovenselaan. Door de klap brak de scooter doormidden. Ook de auto liep flinke schade op door de aanrijding. Op beelden is te zien dat de weg bezaaid ligt met onderdelen.

Zwaargewond

De scooterrijder is volgens de correspondent zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is na de aanrijding gevlucht. Hij of zij is nog niet aangehouden.

Wat er precies is gebeurd en wie er achter het stuur zat, wordt op dit moment onderzocht. De politie spreekt hierbij met getuigen en doet verder onderzoek in de omgeving.

Door Redactie Hart van Nederland

