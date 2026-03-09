Volg Hart van Nederland
Kind op fiets gewond na aanrijding met stadsbus in Almere

Ongeluk

Vandaag, 20:00

Een kind op een fiets is maandagmiddag in Almere in botsing gekomen met een stadsbus. Het ongeval gebeurde op de busbaan bij de kruising van de Hollywoodlaan in de Filmwijk. Hulpdiensten rukten massaal uit en zetten het gebied af.

Het ongeluk gebeurde rond 17.05 uur. Volgens een getuige botste een jongetje op zijn fiets tegen een passerende stadsbus die op dat moment over de busbaan reed.

Traumahelikopter

Na de melding werden meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeval gestuurd. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd. De inzet van de helikopter werd later weer geannuleerd.

Het kind is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Daarna is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

Agenten proberen te achterhalen hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

