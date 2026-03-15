Gladheid veroorzaakt ongeval op N201, meerdere voertuigen betrokken

Hoewel de temperaturen deze week weer stijgen, kan het vooral in de vroege uurtjes nog koud zijn in het land. En dus ook glad. Zondagochtend was het ook verraderlijk glad op de weg. Op de N201 bij Loenersloot in de provincie Utrecht raakten meerdere voertuigen betrokken bij een ongeluk door het glibberige wegdek.

Overdag is het deze week overwegend zonnig en kan men rekenen op een aangenaam temperatuurtje, maar 's nachts koelt het nog behoorlijk af. Op verschillende plekken in het land daalde het kwik vannacht tot onder het vriespunt, waardoor natte wegdelen bevroren. Ook hingen er dikke mistbanken in de vroege ochtend.

Spekglad wegdek

Dat zorgde voor gevaarlijke situaties op de weg. Op de N201 bij Loenersloot, net boven het Amsterdam-Rijnkanaal heeft rond half acht een ongeluk plaatsgevonden waarbij een busje, een personenauto en een motorrijder betrokken waren.

Op beelden is de zien dat met name het busje en de personenauto daarbij flink beschadigd zijn geraakt. Meerdere mensen raakten gewond bij het ongeval, maar over de ernst van hun verwondingen is niets bekend.

Wegens de gladheid en de bergingswerkzaamheden was de N201 tussen Loenen aan de Vecht en Vinkeveen tijdelijk afgesloten voor verkeer.