De winterjas kan weer uit, temperaturen tot 18 graden aankomende week

Een zonnige zondag staat ons te wachten. Aan de kust staat er wel nog een krachtige wind. Maar de temperatuur is aangenaam en gemiddeld voor de tijd van het jaar. En bovendien blijft het droog. Maar hoe zit het de rest van de aankomende dagen?

Er is namelijk lenteweer in aantocht. De paraplu kan volgende week thuis blijven en er is 1 dag aankomende week waarbij het 17, in sommige delen zelfs 18 graden kan worden. En dat met veel zonneschijn. Benieuwd wanneer je je winterjas uit kan doen? Bekijk het weerbericht voor zondag en aankomende week in de video in dit artikel.