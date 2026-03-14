Opmerkelijk: auto rechtop tegen verkeerspaal A16 na crash 

Een auto is zaterdagochtend gecrasht op de A16 bij Breda. Het voertuig schoot over de vangrail en belandde ondersteboven tegen een verkeerspaal naast de weg. Volgens Omroep Brabant is er door het incident een rijstrook afgesloten.

Het ongeluk gebeurde op het traject tussen Knooppunt Galder en de afslag Breda. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Volgens een correspondent kon de bestuurder zelfstandig uit de auto komen. De automobilist is nagekeken door hulpverleners en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Onduidelijke oorzaak

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De regionale omroep schrijft dat er vermoedelijk geen ander verkeer bij het ongeval betrokken is geraakt.