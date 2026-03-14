Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opmerkelijk: auto rechtop tegen verkeerspaal A16 na crash 

Ongeluk

Vandaag, 11:09

Link gekopieerd

Een auto is zaterdagochtend gecrasht op de A16 bij Breda. Het voertuig schoot over de vangrail en belandde ondersteboven tegen een verkeerspaal naast de weg. Volgens Omroep Brabant is er door het incident een rijstrook afgesloten.

Het ongeluk gebeurde op het traject tussen Knooppunt Galder en de afslag Breda. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Volgens een correspondent kon de bestuurder zelfstandig uit de auto komen. De automobilist is nagekeken door hulpverleners en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Onduidelijke oorzaak

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De regionale omroep schrijft dat er vermoedelijk geen ander verkeer bij het ongeval betrokken is geraakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.