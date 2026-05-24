13-jarige gereanimeerd na ernstig ongeluk met motorscooter in Amsterdam

Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is zaterdagavond ernstig gewond geraakt na een aanrijding op de Pieter Calandlaan in Amsterdam. Dat meldt de politie zondag op Instagram. Het ging rond 20.05 uur flink mis toen het slachtoffer werd geschept door een motorscooter. De bestuurder van het voertuig, een 18-jarige jongen uit Amsterdam, is aangehouden.

Bij de meldkamer kwamen al gauw verschillende meldingen binnen over een ernstige aanrijding tussen een motorscooter en een voetganger op de Pieter Calandlaan, schrijft de politie. "Als agenten ter plaatse komen treffen ze een ernstig gewonde jongen aan, wat de voetganger blijkt te zijn, en starten direct de reanimatie. Andere hulpdiensten nemen hierna de reanimatie over, waarna hij naar het ziekenhuis wordt vervoerd." Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) is ingezet, aldus de politie. Ook de bestuurder van de motorscooter raakte gewond. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens aangehouden.

Onderzoek naar de toedracht

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van de aanrijding en komt graag in contact met getuigen van het ongeval. Ook mensen die beschikken over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. Dat kan op het nummer 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000.