Chauffeur vuilniswagen krijgt 100 uur taakstraf na dodelijk ongeval

De chauffeur van de vuilnisauto die in oktober 2024 een ongeval veroorzaakte op de Amsterdamse Passeerdersgracht waarbij een 69-jarige Amerikaanse vrouw overleed, is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. De officier van justitie eiste eerder een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar.

De man was destijds als chauffeur aan het werk op de vuilniswagen en reed op de Prinsengracht in het centrum van de stad. Hij wilde via de Passeerdersgracht naar het Raamplein rijden en ging daarbij tegen de richting in, waarvoor hij meende een ontheffing te hebben. Toen hij rechtsaf sloeg, zag hij naar eigen zeggen de vrouw die overstak niet.

Volgens de Amsterdamse rechtbank was de chauffeur onvoldoende voorzichtig toen hij rechtsaf sloeg met de wagen, waar de vrouw op datzelfde moment overstak.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank wijkt naar eigen zeggen iets af van de eis vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de verantwoordelijkheid die hij neemt voor wat er is gebeurd. Ook betrekt de rechtbank de "moeilijke omstandigheden waaronder verdachte als beroepschauffeur in een drukke stad als Amsterdam zijn werk moet uitoefenen".

De man was al meer dan twintig jaar werkzaam als chauffeur in de stad. Nadat hij zijn werk kort had hervat, is hij nu weer ziekgemeld omdat hij het psychisch niet trekt. "Het is duidelijk dat verdachte dit ongeluk niet heeft gewild en ter zitting is gebleken dat het hem heel erg aangrijpt", stelt de rechtbank.

"Het trieste ongeval en de plotselinge dood van het slachtoffer heeft diepe en onherstelbare sporen nagelaten in het leven van haar partner en iedereen die haar liefhad", aldus de rechtbank. Het slachtoffer was een bekende in de muziekwereld en werkte voor het streamingplatform Twitch.