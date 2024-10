Slachtoffer fatale aanrijding met vuilniswagen Amsterdam is 69-jarige Amerikaanse toerist

De voetganger die maandagmiddag om het leven kwam bij een aanrijding met een vuilniswagen in Amsterdam is een 69-jarige vrouw uit de Verenigde Staten. Zij was als toerist in de hoofdstad, laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Het ongeluk vond maandagmiddag plaats rond 13.00 uur op de Passeerdersgracht. Verschillende hulpdiensten kwamen op het ongeval af, maar het slachtoffer was al overleden, maakte de politie bekend. De bestuurder van de vrachtwagen werd aangehouden. Dat is een gebruikelijke procedure. Het is nu aan het Openbaar Ministerie of er wordt overgegaan tot vervolging.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt verder wat er precies gebeurd is en vraagt getuigen zich te melden. Veel mensen hebben de heftige gebeurtenis gezien, aldus de politie. Voor hen was ter plaatse slachtofferhulp geregeld. Ook kunnen getuigen die daar behoefte aan hebben, contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

