Fietser overleden door aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

Een fietser is donderdagochtend om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen in de Amsterdamse wijk De Pijp. De politie zegt dat nog niet duidelijk is hoe het gebeurde.

De aanrijding gebeurde rond 11.00 uur aan de Ferdinand Bolstraat. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.