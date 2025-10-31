Terug

Kind op fatbike overleden na aanrijding met vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 16:22 - Update: 51 minuten geleden

Op de Beemsterstraat in Amsterdam-Noord is vrijdagmiddag een overleden bij een aanrijding tussen een fatbike en een vrachtwagen. Een woordvoerder van de politie vertelde eerder op de middag aan Hart van Nederland dat het kind in kritieke toestand verkeerde, aan het begin van de avond werd bekend dat het kind is overleden. Op de fatbike zat ook een volwassene, die ook gewond raakte. Hoe het met die persoon gaat, is nog niet bekend.

Hulpverleners zijn nog volop bezig op de plek van het ongeluk. Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en heeft het kruispunt afgezet. De vrachtwagenchauffeur is meegenomen naar het politiebureau om te worden gehoord. Dat is gebruikelijk bij ernstige aanrijdingen en zegt niets over zijn mogelijke rol bij het ongeluk.

Over de leeftijd en de toestand van het kind kan de politie op dit moment nog niks zeggen. Getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren, worden gevraagd zich te melden.

