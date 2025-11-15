Fietsster (77) overleden na aanrijding met auto in Aalsmeer

Op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer is vrijdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een 77-jarige fietsster uit Aalsmeer om het leven is gekomen. Dat meldt de politie zaterdagavond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

De vrouw werd rond 8.00 uur aangereden door een auto ter hoogte van de kruising met de Oosteindeweg. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden.

De automobiliste, een 62-jarige vrouw uit Amsterdam, is door de politie verhoord en daarna heengezonden. Ze blijft wel verdachte in de zaak.

Het Opsporing Team Verkeer (OTV) onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De politie roept getuigen op om zich te melden. "Heeft u het ongeval gezien of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844", laat de politie weten.

'Geschokt'

Burgemeester van Aalsmeer Gido Oude Kotte reageert op het dodelijk ongeval. " Ik ben geschokt door dit tragische ongeval. Het heeft een grote impact op onze samenleving als een inwoonster van Aalsmeer door zo'n noodlottig ongeval ons ontvalt", schrijft hij.

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het staat in schril contrast met de feestelijkheden die op die dag in het dorp plaatsvonden. Ik leef mee met de nabestaanden: familie, vrienden en bekenden van mevrouw."