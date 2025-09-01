Terug

Hond Bailey in reisbench gedumpt bij kringloopwinkel Vlaardingen

Dierenmishandeling

Vandaag, 17:14

Medewerkers van kringloopwarenhuis Het Goed in Vlaardingen keken maandagmiddag raar op toen ze naast het pand een hond in een reisbench zagen zitten met een zak hondenbrokken ernaast. Het dier bleek gedumpt.

De politie kreeg rond 12.30 uur een melding van een hond die was achtergelaten. Medewerkers van het kringloopwarenhuis hoorden geblaf en zagen de hondenbrokken naast de reisbench staan. "Helaas zonder eigenaar. Door de brokken kregen wij al een vermoeden dat het om een gedumpte hond ging", zegt een woordvoerder van Het Goed tegen Hart van Nederland.

"Onze eerste zorg was kijken of alles goed ging met de hond. We hebben daarna actie ondernomen en de politie en de dierenambulance gebeld." Die kwamen toen direct ter plaatse. Agenten konden achterhalen dat de hond gechipt was en geregistreerd stond in Nootdorp, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Volgens de chip heet de hond Bailey. Tot op heden is het nog niet gelukt om contact te krijgen met het baasje.

Baasje

De hond is meegenomen door de dierenambulance en wordt nu opgevangen bij Dierenopvangcentrum Vlaardingen. "Het gaat gelukkig goed met de hond", zegt een woordvoerder van de dierenopvang tegen Hart van Nederland. "Het is een vriendelijke en vrolijke hond." De viervoeter wordt nu gevaccineerd en er wordt een paspoort voor hem aangemaakt. Daarna gaan ze op zoek naar een nieuw huis voor Bailey.

Het dierenopvangcentrum probeert te achterhalen wie het baasje is. Ze hopen dat getuigen iets hebben gezien of dat iemand de hond herkent.

Het is strafbaar om je huisdier achter te laten. De politie kijkt naar eventuele vervolgstappen.

Waarom de hond is gedumpt bij het kringloopwarenhuis, is nog een raadsel. "Er zat geen briefje bij. Het was waarschijnlijk echt een noodgreep", aldus de woordvoerder van Het Goed. "We zien het helaas vaker", zegt de woordvoerder van het dierenopvangcentrum. "Het is jammer dat het op die manier moet."

