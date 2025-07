Kippen gedumpt langs weg in Tijnje: ‘Harteloos en strafbaar’

Op de Riperwei in Tijnje (Friesland) zijn vrijdagochtend drie kippen gedumpt. Dat meldt Dierenambulance Fryslân. Het gaat om twee hennetjes en een haantje. Vorige week werden op dezelfde plek al twee hanen gevonden.

De dieren konden gelukkig snel worden gevangen en zijn inmiddels veilig ondergebracht bij de tussenopvang van Vogelkustasiel Fugelpits Lauwersmeer. In de buurt werd navraag gedaan, maar niemand bleek de kippen te missen of te weten van wie ze zijn. Wel werd op de plek een doos met zaagsel aangetroffen, vermoedelijk gebruikt om de dieren te vervoeren.

Het dumpen van dieren is strafbaar in Nederland, in deze video legt Hart van Nederland uit welke straffen er zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Dierenambulance Fryslân reageert boos en teleurgesteld. "Dieren dumpen is niet alleen harteloos, het is ook strafbaar," benadrukt de organisatie. "Deze dieren zijn volledig afhankelijk van mensen. Ze aan hun lot overlaten is onacceptabel."

De dierenambulance roept buurtbewoners op zich te melden als zij informatie hebben over de herkomst van de kippen.