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Vijf kittens gedumpt in plastic zak in Asten, twee sterven

Vijf kittens gedumpt in plastic zak in Asten, twee sterven

Dierenmishandeling

Gisteren, 21:42

In Asten zijn vijf kittens van vermoedelijk pas een week oud gevonden in een plastic zak bij een parkje. Twee dieren hebben het niet overleefd. De politie zoekt getuigen en probeert te achterhalen wie de kittens heeft gedumpt.

De kittens werden op vrijdagochtend 31 juli rond 8.00 uur gevonden bij een grote boom langs de Floralaan en de Lienderweg. Drie van de vijf dieren hebben het overleefd.

Vorige maand werden nog vier piepjonge kittens gevonden in een afgesloten doos op een parkeerplaats in het Kuinderbos:

Gedumpte kittens gevonden in afgesloten doos, één overleden
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Gedumpte kittens gevonden in afgesloten doos, één overleden

Politie zoekt getuigen

De politie zoekt mensen die in de nacht of ochtend van 31 juli iets hebben gezien dat mogelijk met de dumping te maken heeft. Ook wil de politie graag horen van mensen die iemand in de omgeving kennen met een poes die zwanger was en nu geen kittens meer heeft.

Wie informatie heeft, kan bellen met 0900-8844 en registratienummer PL2100-2026179572 doorgeven. De politie laat weten dat de kittens niet zijn aangetroffen in de tas die op de foto's bij de oproep te zien is.

Door Redactie Hart van Nederland

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