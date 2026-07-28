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Ruim 20 verwaarloosde raskatten uit woning gehaald in Zoetermeer

Ruim 20 verwaarloosde raskatten uit woning gehaald in Zoetermeer

Dierenmishandeling

Vandaag, 18:31

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Ruim twintig zwaar verwaarloosde raskatten zijn onlangs door de Dierenbescherming uit een woning in Zoetermeer gehaald. Een deel van de dieren is opgevangen door Dierenasiel Dierenstee. Daar bleek al snel hoe slecht de katten eraan toe zijn.

Veel dieren hebben een vervilte vacht vol harde klitten die strak aan hun huid trekken. Volgens het asiel doet elke beweging daardoor pijn. Ook hebben meerdere katten gezondheidsproblemen waarvoor ze snel behandeld moeten worden.

Poezen mogelijk drachtig

De opvang is extra spannend omdat zes poezen samenleefden met ongecastreerde katers. Het asiel sluit daarom niet uit dat meerdere poezen drachtig zijn.

De zorg voor de katten kost het asiel veel geld. Daarom is Dierenstee een crowdfundactie gestart. Ook is het asiel op zoek naar een vrijwillige kattentrimmer en zijn donaties van voer voor mogelijke moederpoezen en kittens welkom.

Door Redactie Hart van Nederland

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