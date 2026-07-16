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Achter de schermen bij de diereninspectie: dit gebeurt bij een melding

Dieren

Vandaag, 22:26

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Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing bij de diereninspectie is de afgelopen jaren flink gestegen. Waar 3 jaar geleden nog ongeveer honderd meldingen binnenkwamen, waren dat er vorig jaar meer dan driehonderd.

Volgens de inspectie heeft dat onder meer te maken met de toename van huisdieren sinds de coronaperiode en de stijgende kosten voor hun verzorging.

Achter de schermen

Hart van Nederland liep mee met een diereninspecteur tijdens meerdere huisbezoeken na meldingen over mogelijk verwaarloosde dieren. Van katten tot een pony: iedere melding wordt onderzocht.

In de bovenstaande video zie je hoe zo'n controle verloopt en welke oproep de inspectie heeft aan (toekomstige) huisdiereigenaren.

Door Redactie Hart van Nederland
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